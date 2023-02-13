Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Об этом сообщает региональная прокуратура. По информации надзорного ведомства, весной прошлого года «Владупрадор» и

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Об этом сообщает региональная прокуратура. По информации надзорного ведомства, весной прошлого года «Владупрадор» и компания «Силквэй» заключили контракт на ремонт моста через реку Бачёвка автомобильной дороги «Александров – Верхние Дворики». Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а цена контракта составила 18 миллионов рублей. Завершение