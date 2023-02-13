Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте дороги.
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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте дороги.
Во Владимирской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реализации мероприятий национального проекта.
Александровская городская прокуратура нашла нарушения при реализации на территории района нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
31 мая 2022 года ГБУ «Владупрадор» заключило контракт с ООО «Силквэй» на выполнение работ по ремонту моста через реку Бачевка автомобильной дороги Александров – Бакино – Мячково – Новоселка – «Колокша – Верхние Дворики».
Цена контракта превысила 18 млн. рублей, срок окончания работ установлен до 21.11.2022.
24.11.2022 акты выполненных работ были подписаны сторонами, денежные средства переведены подрядчику.
В действительности предусмотренные контрактом работы в полном объёме не выполнены: не установлено барьерное ограждение, не разобраны средства технического регулирования проезда автотранспорта, не демонтированы временные здания и сооружения.
Бюджет недополучил денежные средства в виде пени за каждый день просрочки государственного контракта.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в служебном подлоге, рассказали в областной прокуратуре.
Фото: ГБУ "Упрдор"