Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте дороги. Во...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте дороги.Во Владимирской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реализации мероприятий национального проекта.Александровская городская прокуратура нашла нарушения при реализации на территории района нацпроекта «Безопасные качественные дороги».31 мая 2022 года ГБУ «Владупрадор» заключило контракт с ООО «Силквэй» на выполнение работ по ремонту моста через реку Бачевка автомобильной дороги Александров – Бакино – Мячково – Новоселка – «Колокша – Верхние Дворики».Цена контракта превысила 18 млн. рублей, срок окончания работ установлен до 21.11.2022.24.11.2022 акты выполненных работ были подписаны сторонами, денежные средства переведены подрядчику.В действительности предусмотренные контрактом работы в полном объёме не выполнены: не установлено барьерное ограждение, не разобраны средства технического регулирования проезда автотранспорта, не демонтированы временные здания и сооружения.Бюджет недополучил денежные средства в виде пени за каждый день просрочки государственного контракта.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по обвинению в служебном подлоге, рассказали в областной прокуратуре.Фото: ГБУ "Упрдор"