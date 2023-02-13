Во Владимирской области выявлены нарушения при уборке дорог от снега и наледи. Ковровская...

Во Владимирской области выявлены нарушения при уборке дорог от снега и наледи.Ковровская городская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку состояния дорог и улиц Ковровского района.В ходе проверки были выявлены нарушения. Например, сформированные снежные валы ближе десяти метров от пешеходного перехода перекрывают видимость и водителям, и пешеходам, что несет угрозу их жизням. На участке автомобильной дороги в д. Ручей лежал снег и образовалась наледь. Кроме того, на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствовали дорожные знаки «Пешеходный переход».В результате осмотре был сделан вывод о ненадлежащей организации уборки дорог от снега и наледи МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика».В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время нарушения устранены, рассказала пресс-служба областной прокуратуры.Фото pxfuel.com