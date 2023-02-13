Минимальный набор потребительских товаров и услуг в 33-ем к концу 2022 года оценивался в 20 135 рублей, что в полтора раза больше прожиточного минимума.

За год во Владимирской области еда подорожала на 19%. Об этом сообщает Владимирстат.Минимальный набор потребительских товаров и услуг в 33-ем к концу 2022 года оценивался в 20 135 рублей, что в полтора раза больше прожиточного минимума. Больше всего выросли цены на сахар - плюс 39%. Стоимость круп увеличилась на 35%, сливочного масла - на 26%, а макарон - на 24%. Мясо, птица, хлеб, молоко и подсолнечное масло подорожали в диапазоне от 15 до 20%.