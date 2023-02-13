Владимирцы получили 10,5 тысяч займов на жильё на сумму 31,4 млрд рублей.

За год количество ипотек во Владимирской области сократилось на 19%. Владимирцы получили 10,5 тысяч кредитов на жильё на сумму 31,4 млрд рублей.Средняя сумма составляла около трёх миллионов рублей, а срок вырос до 23 лет и 8 месяцев.Резкое падение рынка наблюдалось в апреле и мае. К концу лета ситуация выправилась. В декабре объём займов достиг годового максимума.Как сообщают в отделении Банка России, рост спроса был обусловлен желанием получить ссуду до повышения ставок. Средний процент под конец года составлял 7,3%.Добавим, что объём долга заёмщиков вырос до 88 млрд рублей (+ 14%). Платежная дисциплина сохраняется на уровне 99,5%. При желании владимирцы могут воспользоваться полугодовыми ипотечными каникулами.