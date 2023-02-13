Ресурсоснабжающая организация проводит проверку.

Владимирцы получили фальшивые квитанции за отопление и воду. Об этом жители 33-го региона сообщили в соцсетях.На квитке написано, что счёт выставила компания «Владимирские коммунальные системы», но по указанному адресу такой фирмы попросту не существует. На действия авантюристов отреагировали в пресс-службе «Энергосбыт Плюс».«Платёжный документ не имеет отношение к работе «Владимирских коммунальных систем» и «ЭнергосбыТ Плюс». Сведения доведены до службы безопасности. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.Добавим, что вопросы по начислениям можно задать по номеру телефона: 8-800-100-75-30.