Во Владимирской области работают над созданием Единой карты жителя Как сообщалось ранее, во...

Во Владимирской области работают над созданием Единой карты жителяКак сообщалось ранее, во Владимирской области появится "Единая карта жителя" региона, которая заменит все остальные.До конца этого года проект будет запущен в пилотном режиме, а полностью будет реализован до конца 2026 года."На портале Госуслуг жители уже выбрали приоритетные сервисы, которые необходимо включить в Единую карту. Среди них - запись на прием к врачу, полис ОМС, информация о доступных региональных льготах, безналичная оплата проезда на транспорте льготников, скидки на посещение музеев области, бонусы в торгово-сервисных предприятиях и контроль родителями посещения школы и оплата питания для детей", - рассказали в Правительстве Владимирской области.Что касается названия карты, здесь владимирцы предложили такие варианты, как Владимирка (Владимирец), Золотые ворота, Вишенка, Сунгирь, Мещера.Дизайн пока тоже не утвержден.Фото: Правительства Владимирской области