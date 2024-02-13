На прошлой неделе коронавирусом заразились 123 человека.

На прошлой неделе, санитарные врачи выявили 123 случая заражения COVID-19 на территории Владимирской области. Об этом 13 февраля сообщил Роспотребнадзор.Показатель заболеваемости снизился на 1,1%. Данный показатель обусловлен наличием циркулирующего штамма - "Омикрон" и вариантов.Наибольшее количество случаев зафиксировано в городе Владимире - 22. В Ковровском районе выявлено на два случая меньше - 20. По 19 случаев заражения были зарегистрированы в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. Кроме того, 8 пациентов выявлено в Камешковском районе, 6 - в Суздальском районе. В Радужном зарегистрировано 5 случаев. В Меленковском районе выявлено 4 положительных теста, а в Петушинском, Александровском, Гороховецком и Вязниковском районах по 3 случая заражения. По 2 пациентам были обнаружены в Кольчугинском, Судогодском и Селивановском районах. По 1 случаю заражения было выявлено в Юрьев-Польском и Собинском районах.