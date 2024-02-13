Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

29 беспилотников будут следить за сохранностью владимирских лесов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.Отмечается, что БПЛА произведены в России. С помощью их будет проще контролировать состояние лесов, выполнять картографирование и следить за «чёрными» лесорубами.Кстати, сейчас власти решают вопрос о запуске курсов для обучения специалистов лесного хозяйства по использованию беспилотных систем и других новых устройств.Ранее АиФ Владимир о том, что Владимирская область получила почти 300 миллионов рублей на освоение БПЛА.