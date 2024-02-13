35 лет назад во Владимирскую область завезли первую партию зубров. Сколько их теперь, и как они...

35 лет назад во Владимирскую область завезли первую партию зубров. Сколько их теперь, и как они живут?"Зубриный" юбилей.35 лет назад, в 1989-ом году во Владимирской области был проведен первый успешный завоз первой партии зубров. С нее началась история создания вольной Муромской популяции зубра в нашем регионе.Уникальной статистикой поделился нацпарк "Мещёра". Эксперимент по вселению зубров стартовал на территории Великозерского охотничьего-рыболовного хозяйства. Сейчас это - Клязьминско-Лухский заказник.В 1989-ом привезли 9 реликтовых животных - двух самцов и 7 самок. Однако, один бык утонул, а еще один бесследно исчез.Лишь в 94-ом стадо пополнилось новыми самцами. Молодняк появлялся, но численность группы росла медленно.В 21-ом году в области была разработана целевая программа по созданию вольных популяций зубров. Территорию Клязьминско-Лухского заказника уже освоили 60-70 особей, а новую группу зубров начали формировать в заказнике Муромском.Сейчас во Владимирской области - две устойчивые популяции зубра. В Муромском заказнике и в Гороховецком районе - 123 особи, в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района - 88 реликтовых зверей.