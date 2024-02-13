Об этом пишут в телеграм-канале мэрии Владимира.

Более 20 владимирских контрактников проводили на специальную военную операцию на Украине. Об этом пишут в телеграм-канале мэрии Владимира.Подписавших контракт провожал также депутат Законодательного Собрания Владимирской области Алексей Метелкин.«Берегите себя и своих товарищей. Ждём домой с победой», – напутствовал бойцов депутат.Как и всегда, сначала мужчины отправятся в учебные подразделения Министерства обороны. Далее солдаты уедут на военные действия.