Об этом пишут в телеграм-канале мэрии Владимира.
Более 20 владимирских контрактников проводили на специальную военную операцию на Украине. Об этом пишут в телеграм-канале мэрии Владимира.
Подписавших контракт провожал также депутат Законодательного Собрания Владимирской области Алексей Метелкин.
«Берегите себя и своих товарищей. Ждём домой с победой», – напутствовал бойцов депутат.
Как и всегда, сначала мужчины отправятся в учебные подразделения Министерства обороны. Далее солдаты уедут на военные действия.