Центр подготовки космонавтов и Владимирский филиал РАНХиГС подписали обновленное соглашение о...

Центр подготовки космонавтов и Владимирский филиал РАНХиГС подписали обновленное соглашение о сотрудничествеСпециалисты Владимирского филиала Президентской академии разработали стратегию социально-экономического развития Звездного городка Московской области. Сотрудничество между вузом и центром подготовки космонавтов длится уже более 15 лет. Подробности у Марии Артес.Обновленное соглашение о сотрудничестве подписано. Оно включает в себя как традиционные, так и новые направления взаимодействия между вузом и Центром подготовки космонавтов.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания региона:- В нашем учебном заведении сейчас 4 космонавта проходят обучение. Более 70 сотрудников центра подготовки космонавтов также походили, и еще продолжают проходить обучение в нашем филиале. Потому что, во-первых, хорошая транспортная доступность, и очень хорошие дружеские отношения.Космический корабль знаний - знак дружбы и многолетнего сотрудничества. Эта ракета, ставшая уже символом владимирского филиала Президентской академии, подарок вузу от Центра подготовки космонавтов.Максим Харламов, начальник центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина:- Во дворе посмотрите, стоит ракета. Ведь она же делалась, создавалась при участии центра подготовки космонавтов, и, между прочим, на производстве, где делают настоящие ракеты. Чертили и рисовали те, кто делает настоящие ракеты. Постоянно здесь делаем выставки, связанные с космонавтикой, с пилотируемой космонавтикой, с отрядом космонавтов.В местном центре стратегического управления коллективом наших исследователей и административно-управленческой командой звездного городка была разработана концепция развития последнего. Задача минимум - преобразовать и создать комфортную среду для проживания. Максимум - вывести Звездный городок на абсолютно новый уровень.Евгений Баришевский, глава ЗАТО Звёздный городок Московской области:- Оператор процесса Ранхигс и является той желаемой структурой, а не частная какая-нибудь акционерная компания, которая могла бы выиграть тендер на написание стратегии. Поскольку помимо ее написания, составления, еще и проходит согласование в министерстве экономики и финансов Московской области и, конечно же, в госкорпорации РосКосмос.Сергей Сидорин, министр экономического развития и промышленности Владимирской области:- С Ранхигс у нас хорошие взаимодействия. Почему? Потому что гибкий подход позволяет быстро адаптироваться к тем реалиям, которые сейчас есть.Впервые в стенах Президентской академии пройдёт и региональный этап международного конкурса по космонавтике «Звездная эстафета». Проявить себя и реализовать идеи смогут ребята от 10 до 18 лет.Татьяна Старикова, заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС:- Количество ребят, которые мечтают себя увидеть в скафандре космонавта, - оно всегда очень большое. Но здесь очень важно показать возможности. Вот сегодня, на самом деле, в нашей стране можно освоить любую мировую профессию.Подробная информация о конкурсе размещена на сайте филиала.Мария Артес, Александр Чунаев "Вести-Владимир".