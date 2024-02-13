В музыкальной школе капитально отремонтируют крышу, фасад и входную группу, а также заменят окна и двери, сообщили в мэрии. На благоустройство образовательного учреждения потратят больше 50

В музыкальной школе капитально отремонтируют крышу, фасад и входную группу, а также заменят окна и двери, сообщили в мэрии. На благоустройство образовательного учреждения потратят больше 50 миллионов рублей. Кроме того, починят лестницы, системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электричества. Выполнят и внутреннюю отделку помещений. Капитальный ремонт состоится в рамках федерального проекта «Культурная среда», государственной программы Владимирской