Фейковый чек: во Владимире задержана жительница Мурома, обманувшая директора детского магазина В...

"Фейковый чек": во Владимире задержана жительница Мурома, обманувшая директора детского магазинаВ УМВД по городу Владимиру обратилась директор одного из детских магазинов, расположенных в областном центре. В разговоре с полицейскими рассказал, что ее обманула покупательница.Женщина приобрела в магазине разную детскую одежду на сумму около 5 000 рублей. Оплатить товар она попросила с помощью онлайн-перевода, поскольку, якобы, забыла банковскую карту дома. Получив согласие от продавца, злоумышленница показала электронный чек о переводе 5 000 рублей.Продавец сделала фотографию чека, а покупательница, в свою очередь, покинула торговую точку. Однако перевод на банковский счет предпринимателя так и не поступил."Полицейские оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой в совершении мошенничества. Ей оказалась 29-летняя жительница Мурома. Женщина созналась в том, что показала в магазине фейковый чек", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отношении обвиняемой расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com