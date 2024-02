Гитарист-виртуоз, а по совместительству советник губернатора Владимирской области, Роман Мирошниченко стал победителем World Entertainment Awards. Это событие посвящено признанию выдающихся

Гитарист-виртуоз, а по совместительству советник губернатора Владимирской области, Роман Мирошниченко стал победителем World Entertainment Awards. Это событие посвящено признанию выдающихся достижений в мировой индустрии развлечений. Церемония вручения премии прошла 2 февраля в Голливуде. Роман Мирошниченко победил в категории «Best Instrumental Album» (Non Pop, Non Classical) за авторскую антологию «My Best Songs», сообщили в правительстве области.