Гребень северного антициклона принесет во Владимирскую область морозную и ясную погоду По...

Гребень северного антициклона принесет во Владимирскую область морозную и ясную погодуПо прогнозам синоптиков, завтра (14 февраля 2024 года) погода во Владимирской области будет ясной, без осадков.Температура воздуха днем -13..-15°C. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток будет повышаться с 756 до 763 мм ртутного столба.Народный прогноз на 14 февраля:Наши предки говорили: много звезд на небе - весна будет поздняя, снег идет - к дождливой весне, а если морозный день - весна будет поздней и холодной.Фото: freepik.com