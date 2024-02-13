Гребень северного антициклона принесет во Владимирскую область морозную и ясную погоду
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Гребень северного антициклона принесет во Владимирскую область морозную и ясную погоду
По прогнозам синоптиков, завтра (14 февраля 2024 года) погода во Владимирской области будет ясной, без осадков.
Температура воздуха днем -13..-15°C. Ночью столбик термометра опустится до -20 градусов.
Ветер северо-восточный, 4м/с.
Атмосферное давление в течение суток будет повышаться с 756 до 763 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 14 февраля:
Наши предки говорили: много звезд на небе - весна будет поздняя, снег идет - к дождливой весне, а если морозный день - весна будет поздней и холодной.
Фото: freepik.com