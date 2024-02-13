Губернатору Владимирской области Александру Авдееву презентовали новый троллейбус...

Губернатору Владимирской области Александру Авдееву презентовали новый троллейбус "Пересвет"Троллейбус "Пересвет" владимирского "Волгобаса" проходит последние испытания и готовится к выходу на рынок. Опытный образец осмотрел глава региона Александр Авдеев.Губернатору показали работу сварочного и сборочного цехов. И презентовали новый троллейбус с автономным ходом. Он хорошо показал себя при испытаниях в жару, сейчас завершается зимняя обкатка.На предприятии подчеркивают, троллейбус на 80 процентов состоит из отечественных комплектующих. Новая машина способна до сорока километров двигаться без контактной сети. На тяговой батарее.Алексей Бакулин, гендиректор "Бакулин Моторс Групп":- Он эффективно работает от контактной сети, где она есть. А там, где ее нет, - и не нужно делать дополнительные инвестиции, чтобы она появилась, там как раз решается этими, так называемыми, новыми функциями.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Программа, которая реализуется по поручению президента, обновление общественного транспорта в стране, позволяет компании присутствовать практически во всех регионах: от Хабаровска, Курска, Липецка, Санкт-Петербурга до Владимира. Мы закупаем технику. И теперь также будем присматриваться к тому, чтобы обновлять и троллейбусный парк.