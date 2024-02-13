«Избежал соперничества»: антимонопольная служба заинтересовалась предпринимателем в городе...

«Избежал соперничества»: антимонопольная служба заинтересовалась предпринимателем в городе КамешковоПо информации из управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области, ИП «К…» в городе Камешково признан нарушившим закон «О защите конкуренции».Антимонопольным органом установлено, что управляющая компания МУ «УЖКХ» заключила соглашение с индивидуальным предпринимателем «К…», которое привело к ограничению доступа на товарный рынок других юридических лиц.Иными словами, коммунальная служба подписала соглашение, ограничивающее доступ других подрядчиков на выполнение работ по восстановлению дорожных знаков по ул. Свердлова в г. Камешково.«Фактически образовалась единая сделка на общую сумму 716 093,46 рублей с единственным исполнителем - ИП «К…» без проведения конкурентных процедур в нарушение пп. 3 ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».- поясняют в пресс-службе УФАС по Владимирской области