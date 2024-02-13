Кандидат в Президенты от партии Новые люди Владислав Даванков посетил Владимир В минувшие...

Кандидат в Президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков посетил ВладимирВ минувшие выходные Владислав Даванков - вице спикер Госдумы, кандидат в президенты на предстоящих выборах от партии "Новые люди", - посетил Владимир. Полина Лаптева с подробностями.Повысить планку развития в регионах. И сместить фокус внимания со спорта высоких достижений на массовый. Это - часть положений предвыборной программы Владислава Даванкова, одного из кандидатов в президенты страны.Владислав Даванков, кандидат в президенты от партии "Новые люди":- Особенно детский спорт должен быть массовым. Сейчас есть санкции, в которых наших спортсменов не допускают до международных соревнований. Но это хороший момент, чтобы нарастить наши мощности именно в детском и юношеском спорте. Нужны детские лиги, юношеские лиги. Спорт учит выносливости, спорт учит тому, что никогда нельзя сдаваться, что всегда нужно идти до самого конца.По мнению Даванкова, в спорт следует привлекать больше частных инвестиций. Необходимо создать систему детских и юношеских лиг в массовых видах спорта, что усилит дух конкуренции и станет стимулом для совершенствования и развития, - уверен кандидат.Годы тренировок и упорного труда. Чего стоят победы и кубки, знает Владимир Мышев. Он обладатель титула чемпиона мира по боксу среди молодежи.Владимир Мышев, чемпион мира по боксу среди молодежи, доверенное лицо кандидата в президенты Владислава Даванкова:- Будущим чемпионам, если действительно они намерены стать чемпионами, я пожелал бы не обращать внимания на тех, кто сказал бы, что у них ничего не получится. Нужно стараться максимально.На встрече Владислав Даванков поделился основными положениями своей программы по развитию страны. Прагматичный вектор во внешней политике и основной упор на развитие здравоохранения, образования, молодежных инициатив и бизнеса.Владислав Даванков, кандидат в президенты от партии "Новые люди":- Молодежь хочет развиваться, хочет развиваться в своих городах. А не только переезжать в Москву. Поэтому для меня все, что касается развития, - это то, о чем говорит молодежь...Предложения от регионов команда кандидата еще рассматривает. Полная программа будет опубликована 15 февраля.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".