Каток «Пингвин» ушел с молотка аукциона за 14,8 миллионов рублей Каток «Пингвин» возле...

Каток «Пингвин» ушел с "молотка" аукциона за 14,8 миллионов рублейКаток «Пингвин» возле развлекательного комплекса «РусьКино» продали за 14,8 миллионов рублей. На аукционе его выкупил ВЗПО «Техника», а именно – Петр Мельников и ИК «Благовест», - следует из открытых данных Центра раскрытия корпоративной информации.Еще в 2022 году, когда половина здания и участка принадлежала Елене Палухиной, ее признали банкротом, а имущество выставили на торги. Кроме того, ей принадлежала соседняя с кинотеатром территория, где работают каток и аттракционы.На аукционе за «Пингвин» соперничали десять предпринимателей и Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника». Наконец, бизнес-семейство Мельниковых, предложив лучшую цену, выкупил часть территории комплекса.Что ждет дальше это участок - пока неясно.Фото: Каток "Пингвин", Парк "Добро Лэнд" | Вконтакте