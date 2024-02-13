Результаты электронных торгов были опубликованы на портале Федресурс.

Каток «Пингвин» во Владимире был продан за 14,85 миллионов рублей. Результаты электронных торгов были опубликованы на портале Федресурс.В онлайн-аукционе принимало участие 11 человек. Больше всех предложило ПАО Владимирский завод «Техника». Владелец – Денис Мельников. Как сообщает Центр раскрытия корпоративной информации, у завода прецизионного оборудования в качестве основных акционеров указаны ИК «Благовест» и Пётр Мельников.Теперь участок у «Руськино» перейдёт под их контроль. Общая площадь территории – 31 тысяча квадратных метров.