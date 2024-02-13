Крупный штраф и лишение прав: во Владимирской области сотрудники полиции выявили нетрезвых...
"Крупный штраф и лишение прав": во Владимирской области сотрудники полиции выявили нетрезвых водителей-рецидивистов
В отношении 30-летнего жителя Александровского района возбуждено уголовное дело.
Дело обстояло следующим образом: накануне инспекторы ДПС на Двориковском шоссе в городе Александрове за нарушение ПДД остановили автомобиль «ВАЗ». Им управлял 30-летний местный житель. Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом виде, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
"Полицейские установили, что мужчина управлял автомобилем и без такого права. За аналогичное деяние нарушитель был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишен права управления транспортом на полтора года", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Кроме того, в отношении 29-летнего мужчины Суздальского района, нарушившего ПДД и находившегося за рулем автомобиля в нетрезвом виде, завершено расследование уголовного дела.
В ноябре прошлого года фигурант совершил ДТП на улице Лакина во Владимире. При проверке документов инспекторы установили, что виновник был пьян. Результат проверки на состояние алкогольного опьянения оказался положительным.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что в апреле 2023 года, водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление. Судом ему был назначено наказание в виде крупного штрафа и лишение прав на полтора года.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Свою вину житель Суздальского района признал.
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