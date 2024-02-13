Крупный штраф и лишение прав: во Владимирской области сотрудники полиции выявили нетрезвых...

"Крупный штраф и лишение прав": во Владимирской области сотрудники полиции выявили нетрезвых водителей-рецидивистовВ отношении 30-летнего жителя Александровского района возбуждено уголовное дело.Дело обстояло следующим образом: накануне инспекторы ДПС на Двориковском шоссе в городе Александрове за нарушение ПДД остановили автомобиль «ВАЗ». Им управлял 30-летний местный житель. Водитель автомобиля по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом виде, от прохождения медицинского освидетельствования отказался."Полицейские установили, что мужчина управлял автомобилем и без такого права. За аналогичное деяние нарушитель был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишен права управления транспортом на полтора года", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Кроме того, в отношении 29-летнего мужчины Суздальского района, нарушившего ПДД и находившегося за рулем автомобиля в нетрезвом виде, завершено расследование уголовного дела.В ноябре прошлого года фигурант совершил ДТП на улице Лакина во Владимире. При проверке документов инспекторы установили, что виновник был пьян. Результат проверки на состояние алкогольного опьянения оказался положительным.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что в апреле 2023 года, водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление. Судом ему был назначено наказание в виде крупного штрафа и лишение прав на полтора года.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Свою вину житель Суздальского района признал.Фото: freepik.com