Ласковая Марта: во Владимирской области собачка хочет попасть в любящую семью Наша традиционная...

"Ласковая Марта": во Владимирской области собачка хочет попасть в любящую семьюНаша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня знакомим вас с озорной собачкой Мартой. Эта девочка очень любит быть рядом с человеком. С первых минут знакомства она влюбляет в себя пронзительным взглядом и заряжает позитивом.Дружелюбная и ласковая Марта верит, что однажды встретит своего нового хозяина. Может, это будете именно Вы?Присмотритесь и позвоните по номеру волонтера: +7-904-596-82-77