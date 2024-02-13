В 2024 году в столице приведут в порядок 20 водоемов.

В 2024 году в столице приведут в порядок 20 водоемов.В Москве продолжится реабилитация водоемов. Планируется привести в порядок 20 водных объектов, в том числе Оленьи пруды, пруд Быково Болото, 2-й Николо-Хованский пруд, пруд на Черноморском бульваре и другие, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что с 2011 года проведена реабилитация 138 водоемов. Из них 39 привели в порядок в 2023 году."Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетунь, Раменка, Нищенка, Городня", – перечислил Собянин.В 2023 году поймы реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Там проложили пешеходные дорожки, установили лавочки и опоры освещения, оборудовали 16 пикниковых зон с беседками и столиками, площадки для выгула и дрессировки домашних питомцев.Также поймы рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Специалисты демонтировали многочисленные заборы, очистили и реабилитировали территорию и создали новые функциональные зоны и площадки.