По подозрению в мошенничестве правоохранители задержали 29-летнюю жительницу Мурома.

По подозрению в мошенничестве правоохранители задержали 29-летнюю жительницу Мурома. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что женщина купила в городском магазине детскую одежду примерно на 5 тыс. рублей. Дама сказала продавцу, что заплатила онлайн-переводом и показала электронный чек. Сотрудница магазина поверила гражданке и сфотографировала чек, но деньги на счёт так и не пришли.На допросе подозреваемая призналась, что показала продавцу поддельный чек.В настоящий момент в отношении жительницы Мурома возбуждено уголовное дело. Сама фигурантка находится под подпиской о невыезде.