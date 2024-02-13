На маршруты №20с № 22с во Владимире ищут нового перевозчика

Торги на обслуживание маршрутов №20с и №22с были объявлены мэрией города Владимира. Прежний перевозчик, компания "Ситилайн", покинула рынок пассажироперевозок в декабре из-за значительных штрафов, наложенных городскими властями. Временно на эти маршруты было запущено муниципальное предприятие "Владимирпассажиртранс", однако сейчас ищется новый перевозчик, который возьмет на себя полное обслуживание маршрутов.Согласно требованиям контракта, новому перевозчику необходимо иметь в автопарке не менее 16 машин, способных осуществлять два указанных маршрута. Для маршрута №20с перевозчик должен будет предоставить до 14 автобусов, чтобы осуществить 76 рейсов в день. А для маршрута №22с потребуется всего два автобуса для 20 рейсов.