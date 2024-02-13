На Южной объездной под Владимиром произошло серьезное ДТП, водитель грузовика в коме Накануне...

На Южной объездной под Владимиром произошло серьезное ДТП, водитель грузовика в комеНакануне вечером (12 февраля 2024 года) из-за непогоды обстановка на дорогах была очень сложной. На Южном объезде, 174 км произошло серьезное ДТП.Один из водителей большегруза решил, что пробку можно объезжать по "встречке". Как итог лобовое столкновение с автомобилем "Hyundai". Об этом сообщает поисково-спасательный отряд города Владимира.На момент прибытия дежурной смены, в автомобиле "Hyundai" был зажат пострадавший с очень тяжелыми травмами: открытые переломы бедра и берцовых костей, открытая черепномозговая травма, сильная потеря крови.Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали переднюю панель и обеспечили доступ к пострадавшему, но извлекать его возможности не было из-за тяжелого состояния.Сотрудники скорой медицинской помощи г. Владимира ввели его в искусственную кому, счет шел на минуты. Пострадавший был извлечен и передан врачам.Обстоятельства выясняются.Фото: поисково-спасательный отряд города Владимира