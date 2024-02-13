Народные приметы на 14 февраля. Что нужно сделать в Трифонов день, чтобы жизнь стала «сладкой»? Во...

Народные приметы на 14 февраля. Что нужно сделать в Трифонов день, чтобы жизнь стала «сладкой»?Во вторник, 14 февраля 2024 года, в православных храмах вспоминают Святого Трифона, который обладал даром исцеления телесных недугов.Мученика Христос наделил даром изгонять бесов. По легенде, у императора Гордиана была дочь, одержимая бесами. Когда святой приблизился к Риму на расстояние трех дней пути, лукавый дух не смог вынести его приближения и вышел из девушки. Через некоторое время на трон сел царь Деций Траян, запомнившийся преследованием христиан. Трифона подвергли пыткам, но его мучители не услышали ни одного стона от узника.На Руси святой мученик пользовался особым почитанием. Его называли Трифоном-мышегоном. Крестьяне верили, что он может помочь избавиться от грызунов, которые портили их скирды с хлебом. Для обряда знахарь брал клок сена и разжигал его в печи. Полученную в итоге золу он высыпал в те места, где хранилось сено и солома, приговаривая: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена».14 февраля на Руси также называли «Трифон с кошкой». Животным давали лакомства и отпаивали молоком. Просили у кошек помощи в борьбе с мышами.Что можно и нельзя делать в Трифонов день?- В Трифонов день делали свечи, которые потом освящали в церкви, а также пекли пироги со сладкой начинкой, чтобы жизнь была «сладкой».- Не рекомендуется этот день проводить в одиночестве, в народе верили, что так люди рискуют целый год остаться наедине со своими мыслями. Посетите друзей или проведите день с семьей.- Считается, что в этот день лучше не покупать и дарить острые предметы. Всё это может привести к большому горю.- Женщинам не стоит гладить уличных котов. После этого мужья начнут «заглядываться» на других девушек.- В Трифонов день не принято было мыться, чтобы не смыть здоровье.Народные приметы на 14 февраля:- Пошел снег – весна будет дождливой.- Над головой пролетело много птиц - в жизни появится несколько воздыхателей.- Если в Трифонов день стоит безветренная погода, то весна будет тёплой.- Забыть что-то — придет хорошая новость.- Подбежала собака – в жизни появится вторая половинка.Фото: freepik.com