Народный артист России Владимир Машков посетил Владимирскую область с рабочим визитом С рабочим...

Народный артист России Владимир Машков посетил Владимирскую область с рабочим визитомС рабочим визитом во Владимирскую область сегодня прибыл народный артист России Владимир Машков, сопредседатель Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина. Он встретился с доверенными лицами кандидата в нашем регионе, волонтёрами и актёрами. Все подробности - у Александра Сыпченко.Одна из сценических и жизненных историй. От Народного артиста России Владимира Машкова. Председателя Союза театральных деятелей страны.На встрече с представителями владимирской актерской школы Машков вспоминает своёго коллегу и Учителя - Евгения Евстигнеева. Мэтр работал во владимирском театре драмы. Попал после распределения, в 1951-ом. Живой урок Владимира Машкова по актерскому мастерству произвел настоящий фурор.Екатерина Трофимова, актриса Владимирского академического театра драмы:- Это замечательно, что во Владимире у нас есть такая возможность пообщаться с мэтрами, с великими. Важно нам всегда учиться, и даже то, что знаешь, нужно просто освежать в памяти.Всем артистам Владимир Машков посоветовал не бояться трудностей профессии и уверенно браться за любые роли. Покорить актёрский олимп помогает и это качество.Владимир Лаптев, актер Владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- Уроки жизни, связанные с профессиональными делами, с ученическими делами, с театральными делами, ну вообще с жизнью. Я его давно знаю, мы земляки с ним, и, наблюдая за его дорогой жизни, могу сказать, что это человек, с которого нужно брать пример.О перспективах развития всех стратегических для страны направлений Владимир Машков, сопредседатель Центрального избирательного Штаба Владимира Путина, обсудил с доверенными лицами кандидата в нашем регионе. Героем России Владимиром Ковтуном, президентом Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области Иваном Аксёновым, тележурналистом Марией Силаевой (Платанюк).Также Владимир Машков встретился с волонтёрами, которые вели сбор подписей в поддержку действующего курса.Титр: Владимир Машков, народный артист РФ:- Это, прежде всего, их большая общественная работа, огромное спасибо всем ребятам, которые так активно содействуют развитию нашей страны. И дальше все мы, и сопредседатели, и доверенные лица, сейчас у нас началась работа, - мы ездим по городам, встречаемся с гражданами, работают штабы общественной поддержки.Доверенные лица в нашем регионе активно продолжают работу по сбору предложений и наказов кандидату. Они поступают от представителей самых разных сфер. От образования до культуры. Часть наказов доверенные лица лично передали Владимиру Машкову.Владимир Машков, народный артист РФ:- Конечно, приходят люди и с личными просьбами, но разговор о том, что помогло большому количеству людей, вот это самое важное. Работа идет, продолжается.Главное, - и это особенно подчеркивает Владимир Путин, - открытый диалог с людьми. На это нацелена работа всей его команды.Встречи проходят и во всех районах Владимирской области. Идеи звучат, в том числе, и от молодежи. Одна из них - чтобы и в сфере спорта появилась карта, по аналогии с Пушкинской - в культуре.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".