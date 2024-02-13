На Южном объезде Владимира столкнулись два грузовика: одного из водителей госпитализировали с многочисленными переломами.Инцидент произошел около 9 часов вечера 12 февраля на 174 километре

На Южном объезде Владимира столкнулись два грузовика: одного из водителей госпитализировали с многочисленными переломами.Инцидент произошел около 9 часов вечера 12 февраля на 174 километре М-7 – в черте города. Как сообщают в ГИБДД области, 63-летний водитель фуры вылетел на встречку. Алена Бусько, инспектор отдела ГИБДД области Водитель автомобиля “Ман”, двигаясь в сторону города Москвы выехал