Оснащение больниц и зарплаты медикам: Владимир Киселев продолжает встречи с владимирцами в рамках...

"Оснащение больниц и зарплаты медикам": Владимир Киселев продолжает встречи с владимирцами в рамках региональной неделиОснащение медицинских учреждений региона и зарплаты медиков. Эти и другие темы сенатор Совета Федерации от Владимирской области Владимир Киселев обсудил с врачами Владимирской Областной детской клинической больницы.Владимир Киселев продолжает встречи с владимирцами в рамках, так называемой, региональной недели.Он уже побывал в госпитале и пообщался с ранеными бойцами, впереди у сенатора еще встречи с молодежью и ветеранами. На встрече с медиками Киселев отметил, что проблемы здравоохранения нужно решать систематично. И одной из главных в нашем регионе остается проблема нехватки кадров.Владимир Киселёв, сенатор Совета Федерации:- Это и необходимость современного оборудования. Знаю, что здесь есть проблема с КТ , вот, в областной больнице. Вот КТ закуплено, но есть пока проблемы с медицинскими работниками, кто будет работать на этом оборудовании, решаются эти вопросы, будем и дальше решать.