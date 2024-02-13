В январе 2024 года в границах Горьковской железной дороги во всех видах сообщения перевезли порядка 15,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 19,7% выше показателя прошлого года.

В январе 2024 года в границах Горьковской железной дороги во всех видах сообщения перевезли порядка 15,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 19,7% выше показателя прошлого года.Во внутреннем сообщении отправлено порядка 7,5 тыс. ДФЭ (+11,2%), в экспортном – 7,7 тыс. ДФЭ (+29,4%).Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе 2024 года составило более 9,3 тыс. ДФЭ (+25%), в том числе:химикаты и сода – 3,5 тыс. ДФЭ (+31,9%);лесные грузы – 2,8 тыс. (вдвое превышает показатель 2023 года);бумага – 1,6 тыс. (-30,4%).Всего в контейнерах в январе 2024 года перевезено 188,1 тыс. тонн грузов (+22,3%).