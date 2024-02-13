В начале этого года в ДШИ имени Балакирева, расположенного на проспекте 50-летия Советской власти города Гусь-Хрустального, обрушилась часть потолка. Инцидент произошел в ночное время, когда

В начале этого года в ДШИ имени Балакирева, расположенного на проспекте 50-летия Советской власти города Гусь-Хрустального, обрушилась часть потолка. Инцидент произошел в ночное время, когда в школе находился только сторож, поэтому жертв удалось избежать. Ежедневно в образовательном учреждении находятся более 400 учащихся, а также работников сферы искусства. Благодаря проверке прокуратуры потолок был приведен в нормативное