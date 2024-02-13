Похититель орхидей из Владимира получил год принудительных работ Напомним, что преступник...

"Похититель орхидей" из Владимира получил год принудительных работНапомним, что преступник выбрал четыре орхидеи - они стояли на витрине - и унес их, не заплатив.Установлено, что вечером 4 октября 2023 года недавно освободившийся из мест лишения свободы молодой человек, игнорируя требования продавцов, вынес из цветочного магазина во Владимире горшочные орхидеи на сумму 8000 рублей. С ними грабитель направился к своей возлюбленной, которой в дальнейшем подарил цветы.Подсудимый с предъявленным обвинением согласился в полном объеме."Приговором суда молодой человек признан виновным в совершении преступления по статье "Грабеж". Ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов от заработной платы", - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда города Владимира.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com