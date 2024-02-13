Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

Предприниматель из Киржача отправил в ДНР 79 кубов древесины. Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Машины с пиломатериалами (49 кубов) и брёвнами (30 кубов) были пожертвованы в зону СВО по личному желанию мужчины. Сначала он узнал у администрации, чего не хватает сейчас на фронте, после чего начал закупать материал.«Я бы и сам пошел служить, но не могу по состоянию здоровья. Поэтому стараюсь помогать военным, как говорится, из дома всем, чем это возможно», – рассказывает бизнесмен Ваагн.