«На нас уже не смотрят, как на людей» – этими словами один из жителей Вяткино в Судогодском районе описывает ситуацию с местными очистными сооружениями. В поселке действует

«На нас уже не смотрят, как на людей» – этими словами один из жителей Вяткино в Судогодском районе описывает ситуацию с местными очистными сооружениями. В поселке действует канализационная насосная станция. Она перенаправляет все нечистоты на старые очистные сооружения. И, по словам местных жителей, эта КНС постоянно ломается. В результате поселок в буквальном смысле тонет в