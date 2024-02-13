После вмешательства правоохранителей в Фёдоровском Юрьев-Польского района построили очистные сооружения за 86,5 млн рублей.

После вмешательства правоохранителей в Фёдоровском Юрьев-Польского района построили очистные сооружения за 86,5 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе организованной проверки было установлено, что система биологической очистки в населённом пункте находилась в разрушенном состоянии, а хозяйственно-бытовые сточные воды растекались по рельефу местности. Данное обстоятельство могло нанести вред окружающей среде и привести к вспышкам заболеваний. Тогда прокурор обратился в суд, чтобы обязать районную администрацию привести водоотведение в норму.«Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено: в с. Федоровское построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения», - говорится в сообщении регионального ведомства.