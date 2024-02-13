Прокуратура во Владимирской области требует от поставщика тепла произвести перерасчет. Муромской...

Прокуратура во Владимирской области требует от поставщика тепла произвести перерасчет.Муромской городской прокуратурой установлено, что в многоквартирных домах № 53 по ул. Ленина, № 39 по ул. Мечникова, № 35 по ул. Льва Толстого в период с октября 2023 года по январь 2024 температура горячей воды, подаваемой теплоснабжающей организаций в квартиры, была ниже 50°С.По норме положено 60°С, что означает: жильцы дома были лишены получения коммунальной услуга надлежащего качества, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором руководителю ресурсоснабжающей организации – ООО «Владимиртеплогаз» внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения.А также произвести жильцам перерасчёт за ненадлежащим образом оказанную коммунальную услугу.Фото: Julian Hochgesang on Unsplash