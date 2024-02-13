43-летний житель города Струнино в состоянии алкогольного опьянения избил своего собутыльника.

В городе Струнино Александровского района мужчина 43-лет распивал с товарищами напитки. Когда все товарищи ушли, обвиняемому показалось, что один из товарищей украл у него деньги. Дойдя до дома пострадавшего, мужчина попытался решить конфликт словами, однако жена потерпевшего окатила его водой, что и спровоцировало последующую драку.В ходе расследования выяснили, что обвиняемый нанёс множество ударов кулаком, а затем осколком строительного кирпича. Свою вину мужчина частично признал, опровергая лишь момент с использованием осколка. У потерпевшего зафиксировали переломы нескольких рёбер, хряща носа и пальца.Дело об уголовной ответственности направлено в городской суд Александрова. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.