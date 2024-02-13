Межрайонная Вязниковская прокуратура и Государственная Автомобильная Инспекция по Вязниковскому и Ковровскому районам провели проверку в сфере обеспечения безопасного движения на дорогах.

Совместными усилиями межрайонная прокуратура и Госавтоинспекция по районам Вязники и Ковров провели регулярную проверку безопасности на автодороге и состояния муниципальной территории зимой. В ходе проверки установлены множество несоблюдений требований в сфере уборки снега.В администрацию Вязников внесено представление, повторные нарушения требований пресекаются на дорогах вблизи жилых домов. Проверки в сфере уборки снега с автодорог и муниципальных территорий продолжаются.