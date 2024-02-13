Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов у себя в социальных сетях.

Ремонту подвергнется музыкальная школа имени Танеева во Владимире. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов у себя в социальных сетях.Работы начнутся в мае, здесь будет заменена крыша, двери и окна. Кроме того, планируется привести в порядок фасад здания, классные помещения, коридоры и актовый зал. Также будет отремонтирована система отопления, водоснабжения и электричества. Окончание работ намечено на этот год.Ранее АиФ Владимир о том, как прокуроры добились проведения ремонта в детской школе искусств в Гусь-Хрустальном.