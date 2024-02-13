Узнать все о народном женском костюме владимирцы и гости города смогут в Палатах на выставке «Красота». В этот четверг, 15 февраля, там пройдет лекция «Русский традиционный костюм XVII-XIX вв.»

Узнать все о народном женском костюме владимирцы и гости города смогут в Палатах на выставке «Красота». В этот четверг, 15 февраля, там пройдет лекция «Русский традиционный костюм XVII-XIX вв.» Что такое шугай и душегрея, какие ткани использовались в пошиве одежды, что и с чем носили – об этом поведает Наталья Кондрашина – музейный специалист по