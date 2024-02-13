Статистику привели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

С начала эпидемиологического сезона гонконгским гриппом во Владимирской области заболело 108 людей. Статистику привели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.На предыдущей неделе этой болезнью заразился только один человек. Чтобы заранее выявлять заразу, санитарными врачами было проведено около семисот исследований. Из находок: РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, метапнимовирусы и коронавирус.Если говорить об ОРВИ в области, то с начала эпидсезона заболело 11 328 человек.