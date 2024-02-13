Смотрите Вести 13 февраля в 21:05: во владимирских автобусах устанавливают тревожные...
Смотрите "Вести" 13 февраля в 21:05: во владимирских автобусах устанавливают тревожные кнопки
Контроль на линии
- С буйными разберется Росгвардия. Во владимирских автобусах устанавливают тревожные кнопки.
Первый бой Пересвета
- Пересвет, которому не нужен свет. Новый троллейбус Волгабаса тестируют на улицах областного центра.
В десяточку!
- И десять детей Меркуловых. По-настоящему многодетная семья из Владимира - о секрете семейного счастья.