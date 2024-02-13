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Смотрите "Вести" в 14:30: кандидаты и их доверенные лица - в нашем регионеКандидатский обзор- Даванков отрабатывает удары, а Машков приветствует владимирцев. Кандидаты и их доверенные лица - в нашем регионе.Автономный троллейбус- Пересвет, которому не нужен свет. В Собинском районе тестируют новый троллейбус.В десяточку!- И десять детей Меркуловых. По-настоящему большая семья из Владимира - о секрете семейного счастья.