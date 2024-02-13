Для переселенцев возвели 27 домов.

Для переселенцев возвели 27 домов.В Южном административном округе (ЮАО) началось заселение 25 из 27 домов, построенных по программе реновации. Новоселье справят более 82 тысяч человек, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин."Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же — проектируется", – уточнил градоначальник.Вместе с жильем возводится социальная инфраструктура. Так, в Чертанове Северном готовят к открытию учебный корпус на 300 мест, на Болотниковской улице в Нагорном районе построят школьный корпус, а в Бирюлеве Восточном возводят учебный корпус на 825 мест.Москва наращивает темпы переселения горожан из ветхого жилья. В прошлом году новоселье справили более 40 тысяч человек.Всего новые квартиры в рамках программы 150 тысяч человек. По реновации построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.Проектируют и возводят еще 413 зданий. Новостройки появляются на освобожденных от ветхого жилья площадках.Программа реновации продлится до 2032 года. Обладателями нового жилья станут около миллиона человек.