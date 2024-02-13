Сотрудниками полиции задержаны двое уроженцев Средней Азии, подозреваемых в краже детского питания...

Сотрудниками полиции задержаны двое уроженцев Средней Азии, подозреваемых в краже детского питания в городе КольчугиноСотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего и 24-летнюю уроженцев одной из среднеазиатских республик. Девять банок детского питания на сумму около 18 000 рублей похитили фигуранты из торгового зала сетевого магазина в городе Кольчугино.Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - мужчина и женщина. Они забрали с витрины детское питание и, сложив банки в пакет, поспешили покинуть торговую точку."Злоумышленники были задержаны сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району во взаимодействии с коллегами из Отделения МВД России по Киржачскому району на территории Московской области. Фигуранты направлялись в Москву", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: freepik.com