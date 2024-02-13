Спикер Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела приём граждан в штабе...

Спикер Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела приём граждан в штабе общественной поддержкиТема - развитие культуры региона. Спикер Законодательного Собрания Ольга Хохлова провела приём граждан в штабе общественной поддержки.Представители центра "Мамина радость" попросили помочь им с поиском площадки для традиционного фестиваля "МамаФест".Многодетные мамы предложили уменьшить возраст "Пушкинской карты". По ней, напомню, бесплатно посетить культурные мероприятия могут школьники и студенты от 14 до 22 лет.И третий вопрос, с которым обратились к Ольге Хохловой, - сохранение и развитие народно-художественных промыслов в регионе.На базе областного Заксобрания создана рабочая группа, которая займется этим вопросом. В нее должны войти лучшие мастера региона.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Это очень интересно. Это наша история традиционная, которую мы бережно сохранили, и готовы поделиться со всеми желающими. И мастер-классы провести, и многое другое. Но нужно создать условия. И мы поработаем над этими местами. У нас есть такие задумки.