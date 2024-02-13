Прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД России по Юрьев-Польскому району провела проверку безопасности движения на автодороге.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации касаемо безопасности на автомобильной дороге и обследование дорог были проведены сотрудниками ОГИБДД России и Прокуратурой по Юрьев-Польскому району. Выяснено, что на участке дороги, которая лежит через Семьинское село, множество ям, просадок и других дефектов асфальтового слоя.Опасность, возникающая при таком обширном списке дефектов, не осталась без внимания сотрудников государственных учреждений. Прокурором в Юрьев-Польский суд написано заявление с требованием к Управлению капитального строительства устранить все нарушения. Суд удовлетворил требования прокурора, ремонт дороги находится под надзором районной прокуратуры.