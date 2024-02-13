Управляющая компания «Жилищник» не боится трудностей при уборке снега. Коммунальная служба устраняет последствия снегопада «Ольга». Трактор обслуживающей организации расчищает дорогу

Управляющая компания «Жилищник» не боится трудностей при уборке снега. Коммунальная служба устраняет последствия снегопада «Ольга». Трактор обслуживающей организации расчищает дорогу вдоль дома №21 на улице Кирова. Ему помогают два дворника. В период особо сильных снегопадов работники управкомпании работают практически круглосуточно, ведь территория обслуживания обширна. В зоне их ответственности более 80 домов. В компании – полный